Digitalbits, dopo Inter e Roma chiuse anche le collaborazioni con Totti e Beckham

Continua senza sosta il caos intorno a Digitalbits. Il vecchio sponsor di Roma e Inter qualche mese fa era sparito dalle maglie di entrambi i club per i mancati pagamenti. Oggi la piattaforma blockchain ha rotto il silenzio con un comunicato ufficiale nel quale annuncia di aver interrotto anche la collaborazione con Francesco Totti: "La Fondazione ha interrotto qualsiasi discussione in corso e, in conformità con il suo impegno per la trasparenza, informa la comunità che, per quanto ne sappia, tutte queste partnership sono state definitivamente terminate. Queste partnership con Zytara Labs coinvolgevano FC Internazionale, AS Roma, David Beckham e i diritti NFT di Francesco Totti".