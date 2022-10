Di Francesco richiesto in Premier League: su di lui Wolverhampton e Bournemouth

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino al ritorno in panchina. Dopo l'ultima esperienza con il Verona, terminata dopo appena 3 giornate nella stagione 2021/22, l'ex allenatore giallorosso è uno dei maggiori candidati per la guida tecnica del Wolverhampton. Come riportato da Goal, la dirigenza dei Wolves starebbe seriamente pensando a Di Francesco per il post Bruno Lage, esonerato dopo l'ultima giornata di Premier League. Su di lui però è forte l'interesse anche del Bournemouth, ancora senza manager dopo l'addio di Tony Parker. Il tecnico abruzzese diventerebbe il terzo allenatore italiano nel massimo campionato inglese dopo Conte (Chelsea) e De Zerbi (Brighton).