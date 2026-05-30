Il 30 maggio non è e non sarà mai una data come le altre per la Roma e per il popolo romanista. Oggi, 32 anni fa, Agostino Di Bartolomei si toglieva la vita con un colpo di pistola. Oltre al club giallorosso, anche Bruno Conti ha voluto ricordare l'ex compagno con un messaggio da brividi. "Sei sempre nel mio cuore, mio Capitano", ha scritto Marazico su Instagram allegando una foto in bianco e nero insieme ad Ago. E nei commenti si è riversata tutta l'emozione, l'affetto e il ricordo dei tifosi giallorossi al cospetto di due leggende del club capitolino.

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