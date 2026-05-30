Il 30 maggio non è una data come le altre per la Roma e per il popolo giallorosso. Oggi infatti, 32 anni fa, Agostino Di Bartolomei si toglieva la vita a soli 39 anni con un colpo di pistola a San Marco (frazione del comune di Castellabate). E il club giallorosso, sui suoi canali social, ha voluto ricordare lo storico capitano con tre semplici ma fortissime parole: "Ago. Per sempre".