Era il 30 maggio 1994 quando lo storico capitano si toglieva la vita a soli 39 anni: ecco il ricordo del club giallorosso

Redazione
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Il 30 maggio non è una data come le altre per la Roma e per il popolo giallorosso. Oggi infatti, 32 anni fa, Agostino Di Bartolomei si toglieva la vita a soli 39 anni con un colpo di pistola a San Marco (frazione del comune di Castellabate). E il club giallorosso, sui suoi canali social, ha voluto ricordare lo storico capitano con tre semplici ma fortissime parole: "Ago. Per sempre".

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