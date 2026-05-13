Anche Maurizio Sarri, nel post-gara della sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, è entrato a gamba tesa sul caos derby. "Ho la sensazione che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo, vengono loro. E' una serie di casini combinati dalla Lega, ora la Lega deve porre rimedio. Una serie di errori clamorosi. Fossi il presidente, non schiererei nemmeno la squadra, tanto per noi cambia poco. Prendiamo un punto di penalizzazione e via. Nessuno che abbia chiesto scusa per gli errori. Ci sono quattro squadre che si giocano 70-80 milioni e le fanno giocare a maggio alle 12.30. Questo non è calcio", le parole del tecnico biancoceleste a SportMediaset. Una posizione nettamente opposta rispetto alla Curva Sud, che ha invece annunciato che, qualora si dovesse giocare di lunedì, i gruppi organizzati non entreranno all'Olimpico. L'ennesimo capitolo di una saga che, probabilmente, finirà domani, ma tra le polemiche di tutti.