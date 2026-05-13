Sono ore di tensione a causa dell'indecisione che sta avvolgendo il derby tra Roma e Lazio, in programma all'Olimpico questo fine settimana. La saga per la stracittadina della 37a giornata di campionato, che richiede che le squadre che lottano per gli stessi obiettivi debbano giocare in contemporanea, poco fa si è arricchita di un nuovo episodio: il ricorso della Lega Serie A al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di rinviare il derby inizialmente programmato alle 12:30 di domenica 17 maggio alle 20:45 di lunedì 18. "A tutto c'è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde e inevitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all'iniziativa. Avanti Romanisti", si legge nel messaggio della Curva Sud.