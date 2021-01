De Sanctis a Trigoria: il ds torna al lavoro dopo l’incidente

Morgan De Sanctis è di nuovo operativo e al lavoro a Trigoria. Il direttore sportivo della Roma è tornato questa settimana al centro sportivo dopo i giorni di convalescenza per riprendersi dal brutto incidente stradale dello scorso 5 gennaio. Ancora non al cento percento, in questo periodo è assistito dal suo braccio destro Lo Schiavo, che eccezionalmente lo scorta da casa fino all’ingresso del Bernardini.

Tre settimane fa l’incidente sulla via Cristoforo Colombo con il suv aziendale del club e il ricovero in ospedale al Gemelli in condizioni critiche. Dopo l’operazione, che gli è costata l’esportazione della milza, e un paio di giorni di terapia intensiva le sue condizioni si sono ristabilite. Tanto che già da qualche giorno si è riaffacciato a Trigoria per ricominciare il suo lavoro.