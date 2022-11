De Rossi: “Non faccio previsioni sul derby. Mourinho sa cosa deve fare”

Le parole dell'ex capitano giallorosso: "Non devo giudicare niente riguardo la Roma. Per ora sono un oggetto estraneo"

Domani c’è una partita alle 18, la guarderà? Come sta vedendo la Roma? “Alle 18 starò con la famiglia che mi manca tanto. È l’unico grande problema di questo lavoro che mi sta piacendo tanto e mi sembra che l’ho fatto per tutta la vita. Giocheranno a un chilometro da casa mia, quindi mi accorgerò che starà succedendo qualcosa di grande. Ma non devo giudicare niente riguardo la Roma. Per ora sono un oggetto estraneo. Oggi c’erano più sciarpe e bandiere della Roma allo Stadio…devo essere bravo a mantenere il giusto distacco anche per rispetto di chi mi paga, di questi ragazzi e dei tifosi della Spal. Non faccio né previsioni né commenti sulla Roma, c’è già un bravo allenatore che sa quello che deve fare”.