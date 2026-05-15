Nel corso della conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Milan, il tecnico del Genoa ha commentato anche il trionfo di Chanel Totti nella trasmissione Pechino Express. Daniele De Rossi ha ammesso di non seguire direttamente il game-reality show, ma ha voluto complimentarsi con la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasy ricordando così il legame con il numero 10: "Non seguo la trasmissione, ma vedevo clip su Instagram. L'ho vista la prima volta che aveva 20 giorni, in culla. Mi fa piacere perché nella sua ironia rivedo il mio fratello di tante battaglie nello spogliatoio. Una ragazza che negli anni ho visto perché è molto legata a Gaia, mia figlia. È un percorso diverso rispetto al nostro sportivo, ha occhi puliti, la faccia pulita e l'umorismo del padre. Sono stati bravi Francesco e Ilary a crescerla così".