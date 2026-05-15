Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Milan. Il Genoa se dovesse fermare i rossoneri potrebbe fare un favore alla Roma nella corsa Champions: "Vogliamo fare una partita seria e fare bene. Unico ostacolo che abbiamo avuto è stato quello che non sapevamo quando avremmo giocato ma forse è stato più difficile per loro visto che devono viaggiare. Sarà una bella partita. Non dobbiamo riscattare la gara dell’andata, io lavoro per il Genoa e se un domani ci sarà nelle ultime gare un Genoa-Roma fondamentale per la classifica vorrò batterla, a malincuore, ma vorrò vincere”. De Rossi ha poi commentato il successo di Chanel Totti a Pechino Express: "Non seguo la trasmissinoe, ma vedevo clip su Instagram. L'ho vista la prima volta che aveva 20 giorni, in culla. Mi fa piacere perché nella sua ironia rivedo il mio fratello di tante battaglie nello spogliatoio. Una ragazza che negli anni ho visto perché è molto legata a Gaia, mia figlia. È un percorso diverso rispetto al nostro sportivo, ha occhi puliti, la faccia pulita e l'umorismo del padre. Sono stati bravi Francesco e Ilary a crescerla così".