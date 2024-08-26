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<strong>MANCANZA DI RISULTATI</strong>

La Roma l’anno scorso ha macinato punti dopo l’arrivo di Daniele De Rossi, ma il meccanismo si è inceppato nelle ultime settimane della passata stagione. I giallorossi nelle ultime 10 gare tra campionato ed Europa League hanno vinto solamente una partita (contro il Genoa) e serve trovare una svolta. Un punto nelle prime due come l’anno scorso complica già i piani per la qualificazione in Champions League. Domenica alle 20,45 c’è la Juventus e per Dybala e compagni non c’è più tempo di sbagliare. Sarà importante tornare a vincere un big match: l’ultimo scontro diretto vinto è quello con la Lazio del 6 aprile. Da quel momento sono arrivati 2 pareggi e 1 una sconfitta.

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