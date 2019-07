De Rossi, arrivo a Buenos Aires posticipato a mercoledì

Daniele De Rossi e il Boca Junior nel destino. L’arrivo a Buenos Aires dell’ex centrocampista giallorosso, avvistato in Umbria questa mattina, è stato posticipato a mercoledì 24 (data del suo compleanno) per via della temporanea assenza degli Xeneizes nella capitale argentina. Come riportato da Ansa, non trovano conferme, da parte dei dirigenti del club, le voci che il campione del mondo nel 2006 avesse sottoscritto una clausola d’addio in favore dell’Italia, nel caso di una chiamata da parte del ct Mancini. De Rossi rimarrà fedele al numero 16 che lo ha accompagnato nel corso della lunga esperienza in giallorosso.