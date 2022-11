Dalla Spagna: Mourinho e il club dei traditori. Karsdorp è solo l’ultimo della lista

Mourinho ci risiamo. Le dichiarazioni dello Special One nel post Sassuolo hanno fatto il giro del Mondo e in Spagna, in particolare El Mundo, hanno inserito Rick Karsdorp nella lunga lista dei traditori dello Special One. Come si legge sul quotidiano iberico, l'olandese è entrato a far parte di un club ristretto che vanta già nomi del calibro di Casillas, Hazard, Fabregas, Pedro e Shaw. Tutti calciatori colpevoli secondo Mourinho, di aver tradito la squadra. Il portoghese, tende a ripetere la procedura quasi alla lettera in tutti i suoi incarichi. La stessa accusa mossa nei confronti del terzino olandese, era stata fatta anche a ai tre giocatori del Chelseadopo una sconfitta contro il Leicester. Sulla panchina dei Blues, è stato anche protagonista della caccia ai "topi" che secondo lui avevano spifferato il suo undici titolare prima di un match contro il Porto. Copione ripetuto anche sulla panchina del Real Madrid e del Manchester United quando a farne le spese furono rispettivamente Casillas e Luke Shaw. In Spagna la definiscono una "disperata caccia alle streghe" o semplicemente incapacità di ammettere i propri errori.