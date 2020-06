Dai Fedayn ai Lupi, i gruppi della Curva Sud ricordano De Falchi – FOTO

Trentuno anni da rivivere in un giorno, il 4 giugno. Quando il cuore pulsante del tifo giallorosso si ferma per il doveroso ricordo di Antonio De Falchi. I gruppi della Curva Sud, dai Fedayn ai Lupi passando per la Brigata De Falchi, si sono spesi nel suo tributo tappezzando le vie della Capitale di striscioni in suo onore: “Antonio Vive. Continuerai a vivere con i racconti degli uomini. Da 31 anni e per sempre, Antonio De Falchi presente“. Una commozione e un’emozione che il popolo romanista aveva già espresso manifestando la propria vicinanza sotto casa di De Falchi con un murales di forte impatto.