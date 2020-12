CSKA Sofia-Roma, UFFICIALE: dentro Boer, Bamba e Milanese. Out Calafiori – LIVE

SOFIA – La Roma affronta l’ultima sfida europea del 2020. Con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League e il primo posto aritmetico nel girone già in tasca, i giallorossi sfidano il Cska Sofia con l’occasione di dare minuti a chi ha giocato meno e lanciare qualche giovane in ascesa. Paulo Fonseca ha annunciato ieri l’esordio di Milanese dal primo minuto, ma lancia anche Boer in porta e Bamba a sinistra. Out Calafiori per una gastroenterite. In difesa si rivede Fazio, al rientro dopo il Covid, insieme a Kumbulla e Jesus. A centrocampo il sopracitato Milanese e Diawara guidano il gioco, con ai lati Bruno Peres e Bamba. In avanti Perez insieme a Pedro, che sarà squalificato domenica prossima, e Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Mazikou, Geferson, Youga, Yomov; Rodrigues; Sowe, Sankharé.

A disp.: Evtimov, Galabov, Turitsov, Henrique, Penaranda, Carey, Beltrame, Vion, Ahmedov.

All.: Bruno Akrapović

Roma (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Pedro, Perez; Mayoral.

A disp.: Pau Lopez, Berti, Karsdorp, Smalling, Bove, Tripi, Villar, Ciervo.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Peljto

Assistenti: Ibrisimbegović – Beljo

Quarto Uomo: Kaljanac