Crotone-Roma, la formazione: Mayoral guida l’attacco, chance per Carles Perez – LIVE

CROTONE – Messa alle spalle una vigilia complicata come non accadeva da tempo, la Roma questo pomeriggio torna a pensare solo al calcio e prova a prendere tre punti fondamentali per tenersi stretta il terzo posto in classifica e continuare a sognare qualcosa di più. Con il cuore rivolto anche verso il ds De Sanctis, operato dopo un incidente stradale, i giallorossi scendono in campo all’Ezio Scida di Crotone un po’ incerottati e con qualche cambio rispetto al match di domenica contro la Samp.

Paulo Fonseca, che ha raggiunto la squadra solo questa mattina dopo l’allarme Covid per il contatto con il gm Pinto, cambia tre titolari e rilancia in una sola volta Kumbulla, Cristante e Mayoral. In porta, con Mirante ancora ai box confermato lo spagnolo Pau Lopez. Nella linea difensiva insieme all’italo-albanese ci sono Mancini e Smalling. Conferme obbligate anche per Karsdorp e Peres sugli esterni, mentre insieme a Cristante in mezzo c’è Villar. In avanti c’è Mayoral (riposa capitan Dzeko), mentre sulla trequarti via libera al tandem Carles Perez-Mkhitaryan: una chance importante per lo spagnolo ex Barcellona.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Riviere, Messias

A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Rispoli, Marrone, Rojas, Dragus, Crociata, Petriccione, Djidji, Simy, Vulic, Siligardi

All.: Giovanni Stroppa

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral

A disp.: Farelli, Boer, Ibanez, Jesus, Veretout, Diawara, Perez, Providence, Podgoreanu, Dzeko

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Peretti-Vono

Quarto Uomo: Pezzuto

Var: Pairetto

AVar: De Meo