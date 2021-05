Roma-Lazio, Cristante: “Il derby si vince”. Spinazzola: “Dedicato ai tifosi”

I due giallorossi giallorosso esultano sui social insieme a Villar, Calafiori, Pastore, Kumbulla e Reynolds

La Roma torna a vincere il derby contro la Lazio, sfatando anche il tabù big e tenendo dietro il Sassuolo nella corsa alla Conference League. Una vittoria netta e meritata, che i giallorossi hanno celebrato e festeggiato in campo così come sui social. "Il derby si VINCE", scrive Bryan Cristante su Instagram."Mai sola", ripete El Shaarawy con la foto di gruppo finale con la Curva Sud come sfondo. Poi è toccato a Spinazzola:"Stasera era come se foste li con noi, e noi vi dedichiamo questa vittoria con l’augurio di tornare a vedervi nella prossima stagione. Bravi ragazzi. Dajeee!" Anche Calafiori prende spunto dallo scatto finale con tutta la squadra: "Mai sola... Nel cervello soltanto la Roma". Esultanze poi anche per Reynolds,Villar e Pastore: "La città si veste di giallorosso, complimenti a tutta la squadra. Grazie ai tifosi che sono sempre presenti. Forza Roma", scrive l'argentino. Non sta nella pelle neanche Marash Kumbulla: "Mai soli. Questa vittoria è per voi.