La Roma “abbraccia” i tifosi: dopo il derby festa sotto la Curva Sud – FOTO

I giallorossi hanno indossato una maglia con la scritta "mai sola" e sono andati sotto il settore stasera con la coreografia

La Roma vince con la Lazio e fa festa. I giallorossi dopo il successo per 2-0 contro la squadra di Inzaghi sono andati a festeggiare sotto la Curva Sud, ovviamente vuota per l'assenza dei tifosi. Prima la corsa come se il settore fosse pieno, poi hanno indossato tutti una maglia creata per l'occasione con la scritta "mai sola" e sono andati a scattare alcune foto di squadra con lo sfondo magico della Sud sprigionando tutta la loro felicità per una vittoria nella stracittadina che non arrivava da quattro incroci. I seggiolini di solito occupati dal tifo più caldo avevano una coreografia speciale, organizzata dal club grazie all'iniziativa "Inside the derby" con cui i romanisti hanno acquistato un biglietto virtuale per il derby a 2 euro.