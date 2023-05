Cristante, doppio guiness del Normal one: tre finali di fila e record di minuti

Tre finali in tre estati, magiche come le notti della Nannini e Bennato. Ma ancora più belle se oltre l’azzurro dell’Europeo vinto a Wembley con l’Inghilterra si aggiunge il giallorosso di Tirana e Budapest. In pochi possono vantare il record di Bryan Cristante che mercoledì (eh si manca così poco) guiderà la Roma contro il Siviglia per provare ad alzare la terza coppa internazionale di fila tra il luglio 2021 e questo maggio anomalo del 2023. Nessuno come lui in rosa. Né Spinazzola (che causa infortunio non giocò la finale con l’Italia) nè Pellegrini che rimase a casa per un problema muscolare, né Belotti che c’era in Inghilterra ma non lo scorso anno in Conference. C’era in tutte e tre le occasioni invece Cristante che quest’anno è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata in Europa League.