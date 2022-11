Cristante: “Ci è mancato il guizzo per fare gol. Potevamo fare di più”

Brillantezza mancata negli ultimi metri: discorso fisico o siete scarichi mentalmente? "Mentalmente no. Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, si sono chiusi e quando siamo arrivati sulle fasce ci è mancato il guizzo per fare gol".

Rammarico di non aver trovato bene gli attaccanti? Demerito vostro o merito della Lazio?"Si sono abbassati tanto e non era facile. Potevamo fare qualcosa di più senza dubbio. Loro sono stati bravi a chiudersi lì dopo il gol, ma anche prima non si sono mai alzati, si sono messi nel blocco basso e non era facile".