Cremonese-Roma, la moviola: rigore per i grigiorossi. Espulso Mourinho

Marco Piccinini è l'arbitro designato per dirigere Cremonese-Roma, gara della ventiquattresima giornata di Serie A. Il fischietto di Forlì per il match di questa sera (ore 18:30) viene coadiuvato dagli assistenti Galetto e Pagliardini. Il IV uomo è Serra. Al VAR c'è Di Bello, all'AVAR Manganiello. Il bilancio di Piccinini con i giallorossi è positivo: 4 vittorie e una sconfitta. Il rapporto con Di Bello è decisamente meno buono. "Di Paolo e Di Bello mi hanno fatto vergognare di essere qui. Mi pare che siano dieci partite che la Roma non vince con il signor Di Bello. Noi vogliamo rispetto, i nostri tifosi non erano allo stadio ma a casa e meritano rispetto, io voglio lottare per vincere le partite". Questo è lo sfogo di Mourinho dopo un Napoli-Roma della scorsa stagione.