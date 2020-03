Florenzi promuove la raccolta fondi per lo Spallanzani: “Aiutiamo medici e infermieri”

Florenzi continua a sostenere da lontano l’Italia. Dopo i messaggi d’affetto dei giorni scorsi e la donazione per la raccolta fondi del San Raffaele di Milano promossa da Fedez e da Chiara Ferragni, il terzino ora al Valencia ha pubblicato su Instagram un invito a raccogliere fondi per l’ospedale Spallanzani di Roma (così come hanno fatto i romanisti col rimborso dei biglietti della trasferta per Siviglia). “Vista l’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando, nel giorno del mio compleanno vi chiedo di aiutare chi ci sta mettendo anima e cuore: medici e infermieri. Unici a poter davvero assicurarci la vita. Sosteniamo insieme l’Ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma per l’emergenza Coronavirus. Il regalo più bello che oggi possa ricevere è sostenere e sostenerci. Insieme, uniti, possiamo fare tanto! Io da qui, nel mio, continuerò a sostenervi sempre”.

La donazione tramite bonifico bancario può essere effettuata sul conto dell’Istituto:

IBAN: IT 75 A 02008 05140 000400005240 – SWIFT CODE: UNCRITM1734 – Unicredit Filiale – Via Ramazzini.

Nella causale del bonifico dovranno essere indicati:

NOME COGNOME Donazione a favore dell’INMI L. Spallanzani per emergenza Coronavirus.

Ecco il link per partecipare alla raccolta fondi.