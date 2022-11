Coric dimentica una pistola in hotel e scatta l’allarme. Ma era finta

Ante Coric è ai margini della Roma ed è fuori rosa ma in queste ore è tornato a far parlare di sé. Secondo qaunto riportato da Gazzetta.it il croato è stato protagonista di uno spiacevole equivoco che risale al 24 settembre. La Volante 16 del commissariato Monteverde viene inviata all’hotel Lifestyle, in seguito alla segnalazione di una presunta arma da fuoco rinvenuta nella camera di un cliente che - dopo i dovuti accertamenti - risulterà in uso a Coric e a un suo amico. Dopo una rapida verifica da parte degli agenti, quella che sembrava essere a tutti gli effetti una Beretta APX si è rivelata soltanto una fedele riproduzione. L’oggetto ritrovato è una soft air gun, funzionamento a gas o ad aria compressa, con una forza massima esprimibile in 1,3 joules.