Coppa Italia, biglietti Roma-Cremonese: già 15mila abbonati hanno confermato il posto

Il club ha messo in vendita i biglietti per il quarto di coppa immediatamente dopo l'ultimo rigore battuto da Afena-Gyan

Sale anche la febbre Coppa Italia. Al fischio di finale di Napoli-Cremonese, che ha sancito la qualificazione a sorpresa dei grigiorossi e il conseguente scontro con la Roma nei quarti che sarà all'Olimpico, il club giallorosso ha aperto la vendita dei biglietti. Immediatamente. E ora sono già 15mila le gli abbonati che hanno confermato il proprio posto per il match del primo febbraio prossimo. Già nella notte sul sito della Roma si è generata una coda di almeno tremila persone in coda per far valere la prelazione.