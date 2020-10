Roland Garros, Cobolli trionfa tra gli Juniores e festeggia con la sciarpa della Roma – FOTO

C’è un pezzetto di Roma che trionfa anche al Roland Garros. Flavio Cobolli, giovane 18enne romano, ha vinto infatti il torneo di doppio Juniores in coppia con lo svizzero Dominic Stephan Stricker. Un risultato importantissimo, che ha festeggiato con la sciarpa della Roma. La foto è diventata subito virale ed è stata ripostata sui social proprio dalla Roma oltre che da amici ed ex compagni come Calafiori e Bove. Cobolli è infatti un grande tifoso giallorosso ma soprattutto un ex del settore giovanile di Trigoria, dove ha militato fino a 13 anni prima di dedicarsi anima e corpo al tennis.

Cresciuto con il pallone tra i piedi e nel mito di De Rossi, era un terzino delle giovanili. Ha praticato contemporaneamente il calcio e il tennis, poi ha scelto pallina gialla e racchetta: “Il pallone era la mia vita – ha raccontato – ed ero fortunato a poter giocare nella mia squadra del cuore, ma avevo voglia di una nuova sfida. Mi chiamò Bruno Conti per dirmi che avrei avuto un anno di tempo per scegliere cosa fare del mio futuro, ma dentro di me la decisione era presa. Avrei giocato a tennis”.

“Amo le sfide – continua Cobolli – e diventare un professionista nel circuito Atp è complicatissimo. Seguirò sempre il calcio e la Roma, ma da semplice tifoso, perché nel mio futuro c’è solamente il tennis”. Flavio è cresciuto al Tennis Club Parioli ma da circa due anni ha scelto di seguire papà Stefano, ex tennista professionista, a Bel Poggio, dove è sorta la Rome Tennis Academy: su quei campi si allena anche Matteo Berrettini quando si trova nella capitale.