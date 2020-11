Cluj sconfitto 2-1 dal Gaz Metan Medias: segna l’ex Napoli Dumitru

Domenica dedicata ai rispettivi campionati nazionali per due delle tre euroavversarie della Roma. Il CSKA Sofia è tornato alla vittoria nel derby contro il Tsarsko Selo Sofia, mentre il Cluj ha perso 2-1 in casa contro il Gaz Metan Medias. Battuta d’arresto sorprendente per i romeni, che erano imbattuti in tutte le competizioni dalla fine di agosto: ai prossimi avversari della Roma (giovedì la sfida allo stadio Olimpico, ore 18.55) non è bastato il gol di Ciobotariu, arrivato al 92′, quindi dopo i due centri ospiti siglati da Deaconu (27′) e dall’ex Napoli Dumitru (60′).

Non ha giocato invece lo Young Boys: la gara con il Lugano, che era in programma oggi, è stata rinviata a causa della positività al coronavirus di due calciatori bianconeri.