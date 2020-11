Il CSKA Sofia vince il derby: 1-0 allo Tsarsko Selo

Il CSKA Sofia conferma l’ottimo periodo di forma dopo il pareggio contro la Roma in Europa League. I bulgari, oggi impegnati nel derby contro lo Tsarsko Selo Sofia, la spuntano in extremis grazie al gol del senegalese Younousse Sankharé (90′). Il centrocampista regala così la prima vittoria al neoallenatore Daniel Morales, appena incaricato dopo l’esonero di Belchev. Il CSKA torna così a conquistare i tre punti in campionato dopo un digiuno di due mesi, condito da cinque pareggi e una sconfitta: l’ultima vittoria risaliva infatti al 30 agosto, in occasione dell’altro derby contro lo Slavia Sofia.