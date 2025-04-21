Luigi Cherubini, attualmente in prestito alla Carrarese (con cui ha l'obiettivo di rimanere in Serie B), si è raccontato in un'intervista nella quale ha parlato anche del suo passato e del suo rapporto con Mourinho, Pisilli e Bove. Queste le sue parole a gianlucadimarzio.com:

Su Mourinho. "Non ho neanche la forza di dirti cos’è lui, una persona tale che a ogni allenamento con lui hai lo stimolo di dare tutto. Ha allenato grandissime squadre e quindi ti leghi a lui umanamente. Quando accade questo, fai fatica a sbagliare le partite, è difficile che accada perché hai quella cosa dentro. Ha sempre messo la faccia coprendo i problemi che in tutte le squadre sussistono, lui dà tutto per noi e noi diamo tutto per lui”.

Sulle giovanili e la qualità di Niccolò Pisilli. “Oltre alle qualità tecniche, la sua dote è la costanza. Lui è sempre lo stesso, che giochi o non giochi gioca è sempre la stessa persona. È un giocatore che vede calcio, un crack. Ti piace come accarezza la palla, ‘Piso’ è ‘Piso’. In primavera sono stato anche con Pagano, anche lui è un crack”.

Il legame con Edoardo Bove. “Gli ho subito mandato un messaggio appena è successo, so che vuol dire per i propri familiari trovarsi in un momento così. Ti segna a vita. Edo è un ragazzo genuino e per bene, fa calcio come un ragazzo di 30 anni con già 10 di Serie A. Dispiace quando succedono queste cose, fortunatamente anche lui la può raccontare. Si merita tutto il meglio, non c’è altro da dire”.

Cos'è la Roma per te? "La Roma è tutto. Ho pensato: troviamo l’accordo con la Roma e proseguiamo questo percorso insieme. Ovviamente essere accostati alla Juventus e al Milan è un piacere, significa che sto lavorando bene. Sono stato 12 anni alla Roma, la mia big è la Roma. È un riconoscimento, lei mi ha dato tantissimo e io le ho restituito tutto fin da piccolo perché so il valore della maglia, del tifo… è difficile da spiegare".