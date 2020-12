Che gioia per Milanese: contro il CSKA Sofia il primo gol con la Roma

Serata speciale doveva essere e serata speciale è stata per Tommaso Milanese. Dopo la soddisfazione di aver confezionato un assist all’esordio assoluto con la Roma nella sfida con il Cluj, per il giovane centrocampista salentino è arrivata anche la gioia del primo gol con la maglia giallorossa. Una rete molto bella confezionata da un prezioso assist di Borja Mayoral: Milanese stoppa il pallone in area di rigore e calcia di collo pieno di prima intenzione, battendo Busatto. Evidente l’emozione del ragazzo, che al momento dell’esultanza si è messo le mani tra i capelli, visibilmente entusiasta. Per Tommaso Milanese quella contro il CSKA Sofia sarà una partita impossibile da dimenticare: la sensazione è che sia soltanto il primo di una lunga serie di talenti prodotti nel vivaio giallorosso pronti a sbocciare.