Champions League, impresa Atalanta: è agli ottavi di finale. Shakthar ko e in Europa League

L’Atalanta fa la storia. Serviva quasi un miracolo alla Dea per centrare una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che sembrava ormai sfumata dopo tre partite e zero punti, con 11 gol subiti. I nerazzurri dovevano vincere stasera in casa dello Shakthar Donetsk e sperare nel contemporaneo ko della Dinamo Zagabria contro il Manchester City già qualificato. Dopo il primo tempo a Donetsk è ancora 0-0, così anche in Croazia il risultato è in parità. Poi gli inglesi passano sul 3-1 e offrono una grande occasione alla squadra di Gasperini, che non se lo fa ripetere due volte e va in vantaggio grazie al gol di Castagne al 66′. Una rete sudatissima, dal momento che inizialmente viene annullata per fuorigioco e poi convalidata dopo un lunghissimo consulto del Var.

In più lo Shakthar resta anche in 10 per l’espulsione di Marlos. Gli ucraini si disuniscono e l’Atalanta ne approfitta, raddoppiando all’80’ con il tocco da rapinatore d’area di Pasalic, che sfiora quanto basta la punizione battuta da De Roon. Nel recupero segna anche Gosens mentre il City vince 4-1: la Dea compie un’impresa storica, qualificandosi agli ottavi di finale di Champions League alla sua prima partecipazione, conquistando 7 punti nei 3 match di ritorno. La squadra di Gasperini passa come seconda del girone, con il Manchester City primo: Shakthar Donetsk in Europa League, fuori la Dinamo Zagabria.