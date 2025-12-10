Forzaroma.info
Celtic-Roma, i convocati di Gasperini: torna Angelino, ancora out Dovbyk

Lo spagnolo torna dopo due mesi e mezzo di calvario. C'è anche Dybala
Domani alle 21:00 la Roma scenderà in campo in trasferta contro il Celtic Glasgow per il matchday 6 di Europa League.

Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini, spicca la presenza di Angelino dopo due mesi e mezzo. E l'assenza di Dovbyk che sarà a disposizione contro il Como

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

