Cassano: “Per la Roma buono solo il risultato. L’ha risolta la ciabattata di Volpato”

Antonio Cassano è tornato a parlare di Roma. L'ex fantasista ha espresso la propria opinione sul match del Bentegodi di ieri tra la formazione giallorossa e il Verona di Bocchetti: "Nella prima mezz'ora, calcio champagne del Verona. Grande intensità, qualità, ed è andata meritatamente in vantaggio su uno schema da calcio d'angolo. Hanno subito gol ad un minuto dall'intervallo in 10 uomini per l'espulsione di Dawidowicz". Questa la prima analisi di Cassano che poi prosegue: "La Roma non ha fatto niente. Si parlerà bene di una Roma quarta in classifica ma la prestazione non è stata buona. L'ha risolta Volpato che ha ciabattato e l'ha messa nell'angolino. Gran gol poi di El Shaarawy su una bella palla sempre del ragazzino. Il merito di Mourinho è stato quello di metterli dentro subito. È stato buono solo il risultato ma i giallorossi non hanno vinto meritatamente. È stato bravo Mourinho ad indovinare i cambi". L'ex Sampdoria e Real Madrid tra le tante, ha poi concluso parlando anche dell'ammonizione ricevuta da Milinkovic-Savic che lo costringerà a saltare il derby di domenica: "Manganiello dovrebbe rimanere a casa per 5 giornate. Non si capisce come possano ammonire dei giocatori in questo modo".