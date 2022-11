Cassano: “Mourinho preso a pallonate per 70 minuti. Con Karsdorp è stato vergognoso”

"Mourinho deve fare una sola cosa, prima di tutto parlare di quello che fa la sua squadra. La cosa incredibile è che anche oggi è stato preso a pallonate per 70 minuti e nessuno gli fa la domanda. Ci sono sempre problemi extra, mai una volta che dica che non riesce a far giocare bene la squadra, la colpa è sempre degli altri. In 20 minuti è entrato Dybala, che è il giocatore più forte, ma allora bisogna prendere 10 giocatori e lui non deve andare in panchina. Lui fa l'allenatore, deve fare qualcosa, è un anno e mezzo che non fa niente".