Casagrande: “Nutro forte simpatia per Mou. Roma-Napoli? Che vinca chi gioca meglio”

Redazione

Maurizio Casagrande, attore comico napoletano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante la trasmissione "Borderò". Queste le sue parole:

Come vivrà il big-match Roma-Napoli? "Io di fatto sono romano, sono residente a Roma e vivo a Roma da tanti anni. Il cuore, però, è rivolto a Napoli ed al Napoli".

Preoccupato o fiducioso per la sfida di domenica sera? "Io sono fiducioso, non tanto per la certezza del risultato ma perché sono certo che c’è un Napoli convinto di sé, capace di mostrare il meglio di sé e di superare i momenti in cui magari la partita non sembra indirizzarsi nel verso giusto. Sono un uomo di spettacolo, per me la prima cosa è divertirsi: se vedo una partita troppo tattica mi annoio, se invece va come dico io perdo la voce e gli anni di vita. Che vinca chi gioca meglio".

Come ha vissuto l’esplosione di Kvaratskhelia? "Il Napoli ha ottimi scouter, e la piazza stessa è un po’ un vivaio. Ovviamente i meriti vanno riconosciuti anche a Spalletti ed al suo staff. Ci sono ragazzi che arrivano qui ed esplodono. Kvaratskhelia sta giocando davvero bene ed è appena arrivato in squadra, senza neanche un periodo assestamento. Ognuno è un essere unico ed irripetibile, fare paragoni non serve".

È più personaggio da teatro Spalletti o Mourinho? "Se parliamo di simpatia, Spalletti non mi ha mai coinvolto sotto quel punto di vista, ho avuto il piacere di incontrarlo ma non mi è stato simpaticissimo. Mourinho, invece, mi sta simpaticissimo. Se la battono come personaggi da teatro: uno è più arguto e simpatico, l’altro più pungente ed antipatico".

Dei giocatori della Roma, quale porterebbe al Napoli? "C’era la possibilità in estate che Dybala potesse venire al Napoli. La città di Napoli, come Roma, elegge dei Re, ama avere dei figli e li porta in cielo. Vedi Totti, quello romano è un popolo che sa accarezzare i suoi idoli. In questo momento sono talmente soddisfatto dell’equilibrio che ha trovato il Napoli che ho quasi paura di inserire qualcuno. Squadra che vince non si cambia. La Roma ha una bellissima squadra che sono sicurò potrà dare tante soddisfazioni. Ho avuto anche paura del ritorno di Osihmen, poi l’ho visto tornare in campo come un ragazzino con la voglia di giocare e segnare".