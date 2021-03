Carlos Augusto rivela: “Ho rifiutato Roma e Inter per il Monza”

Dal Brasile alla Serie A passando però per gradi e per la tappa intermedia della cadetteria italiana. In passato il terzino sinistro Carlos Augusto era stato cercato da squadre importanti come Roma e Inter, decidendo però di approdare al Monza di Berlusconi e Galliani. L’ex Corinthians ha motivato la sua scelta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, queste le sue dichiarazioni: “Perché ho pensato fosse il meglio per me, per il progetto e per l’importanza del club. Lo penso ancora: il Monza è stata la scelta giusta, il progetto è grandioso e spero di farne parte a lungo“. E infatti quest’anno Carlos Augusto è stato indubbiamente uno degli inamovibili dell’undici di Brocchi, con 23 presenze a cui si sono aggiunti 3 gol e 2 assist. Un bottino di tutto rispetto per un classe ’99 alla primissima esperienza in Italia.