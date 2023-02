Caravaca, il prossimo crack del Barcellona è gestito da Totti

Nella cantera del Barcellona è nato l'ennesimo gioiello: si chiama Toni Caravaca mezz'ala classe 2004 e titolare della Under 19. Chi lo conosce bene assicura che diventerà un fenomeno, quest'anno ha già fatto 6 gol e 5 assist prendendosi tutte le copertine, come riporta calciomercato.com. Curiosità: è gestito dall'agenzia di Francesco Totti che è andato a Barcellona e si è mosso in prima persona per andare dal ragazzo. Lì l'ha visto col pallone tra i piedi e si è innamorato: "Prendiamolo". Caravaca ha il contratto in scadenza a giugno ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare una proposta di rinnovo dal Barça. C'è stato anche qualche approccio con club italiani con tanto di offerta ufficiale respinta al mittente. Nei giorni scorsi ha segnato un gol "alla Totti" che ha fatto il giro del mondo.