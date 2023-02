Capaldo gela la Roma: il Salisburgo vince l’andata dei play off 1-0. Ansia per Dybala

Una Roma sfortunata esce sconfitta dalla Red Bull Arena. Il Salisburgo vince l'andata dei play off 1-0 grazie alla rete di Capaldo a due minuti dal termine. Mourinho non cambia uomini e schiera gli stessi 11 delle ultime due gare. Nel primo tempo i giallorossi sfiorano la rete due volte con Abraham. L'occasione più ghiotta capita sul destro dell'inglese, ma Kohn gli nega il gol. Nella seconda frazione la Roma va a centimetri dal vantaggio prima con Cristante che viene fermato del palo e poi con Belotti che colpisce la traversa. La doccia fredda arriva all'88' con Capaldo che sigla l'1-0. La squadra di Mourinho esce sconfitta, tra 7 giorni il ritorno all'Olimpico.

Mourinho non cambia e schiera per la terza volta di fila gli stessi 11. La prima conclusione verso lo specchio della porta è di Capaldo. Rui Patricio blocca senza problemi. Al 10' El Shaarawy perde un brutto pallone in mezzo al campo e fa ripartire il Salisburgo. Okafor ci prova dal limite, ma sparo alto. Si affaccia la Roma al 23' con Abraham. Cross del Faraone per Tammy che spaventa Kohn con un colpo di testa. Crescono i giallorossi nella prima frazione di gioco e la migliore occasione capita sul destro di Abraham . Lancio di Cristante per il numero 9 che supera Pavlovic e calcia. Kohn gli nega la rete con un miracolo.

Capaldo gela la Roma: tra 7 giorni il ritorno

Il secondo tempo inizia con un cambio per la Roma: esce Dybala ed entra Celik. Al 55' brivido per Rui Patricio. Calcia Capaldo che trova la doppia deviazione di Ibanez e Smalling e il pallone finisce di poco a lato. Spingono i giallorossi, ma Zalewski fallisce un'occasione in contropiede. L'esterno polacco non serve El Shaarawy e Seiwald lo ferma salvando i suoi. Al 73' Cristante sfiora il gol e colpisce il palo con un colpo di testa dagli sviluppi di corner. Qualche minuto più tardi Belotti va a centimetri dal vantaggio. Kohn con un miracolo gli nega la rete e alza il pallone sulla traversa. Doccia fredda per la Roma all'88' con Capaldo che di testa buca Rui Patricio e porta in vantaggio il Salisbrugo. Finisce 1-0. tra 7 giorni il ritorno.