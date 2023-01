Candela risponde a Mourinho: “I fischi per Zaniolo non sono arrivati per colpa mia”

Vincent Candela ha risposto a Mourinho con un posto sul suo profilo Instagram. Il francese è stato attaccato dal mister per le sue dichiarazioni nel post gara di Milan-Roma. Questa la risposta dell’ex terzino: “Buona sera a tutti. Questo post mi ha sorpreso non credo e non penso che la gente abbia fischiato Nicolò per le mie dichiarazioni. Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa ...quando dico la mia sulla Roma lo faccio sempre con grande rispetto e amore per questa società, squadra, allenatore vincente e per il popolo Romanista .Non volevo fare polemica,non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma”.