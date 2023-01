Mourinho attacca Candela: “Ha aperto la porta ai fischi a Zaniolo”

José Mourinho si scaglia verbalmente contro Candela . "La Roma dà sempre il massimo, per questo il mio affetto è ai miei ragazzi. Ho imparato da bambino, anche se tra una settimana ne faccio 60, che quando dai il massimo non sei obbligato a dare di più. Poi giochi bene, benissimo oppure non tanto bene. Ma un mio giocatore che dà il massimo ha sempre il mio affetto. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è stato sentire qualche fischio a Zaniolo. Ma quando c'è una persona che prende uno stipendio dalla Roma e dopo davanti ai microfoni fa critica a un giocatore, apre la porta e le persone ascoltano gente che ha una storia nella Roma. - le parole dello Special One ai microfoni di Mediaset nel post partita di Roma-Genoa - "La mia storia è piccola nel club, ma magari la gente mi ascolta. Per favore non fischiate i giocatori che danno tutto quello che hanno".

Vincent Candela, qualche giorno fa, aveva parlato così di Zaniolo: "Mi aspetto più assist e più gol. E’ stato male per due anni e non è facile tornare in grande forma. Ma se lui, Abraham, Pellegrini, Dybala e tutti gli altri insieme faranno bene, ci possiamo togliere delle soddisfazioni come abbiamo fatto l’anno scorso". L'ex centrocampista della Roma, a Dazn, aveva anche criticato i festeggiamenti esagerati dei giallorossi dopo il pareggio a San Siro con il Milan: "Io sono romanista, ma mi dispiace quando sento queste cose. Non è la strada giusta per arrivare al massimo. La Roma ha giocato solo cinque minuti, il punto è importante ma non c'è niente da festeggiare. Questo mi piacerebbe trasmettere ai giocatori. Per cui mi dispiace quando sento che i giocatori sono contenti per il pareggio. La prossima volta dovrebbero giocare un po' di più". L'ex terzino giallorosso questa mattina aveva pubblicato un post su Instagram scrivendo 'nessuno è perfetto' e poi aveva risposto a un tifoso che lo criticava per le parole a Dazn: "L'esultanza giusta un po’ lunga però quando uno parla della Roma può anche fare una critica però io l'ho fatto sempre con rispetto e amore verso questa società e squadra e allenatore e popolo romanista chi mi conosce sa. Non volevo offendere nessuno era una osservazione. Ciao sempre forza Roma".