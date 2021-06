Calciomercato Roma femminile, può arrivare Prugna. Bonfantini verso la Juve

Il club giallorosso al lavoro per rinforzare la rosa: all'Empoli può andare la giovane Severini, poi lo scambio di prestiti con la Juventus. In panchina Spugna con Bavagnoli dg

Dopo la conquista della prima storia Coppa Italia, per la Roma femminile arriverà il tempo anche di rinforzare la rosa giallorossa. L'obiettivo è non fermarsi, lo ha detto Elisabetta Bavagnoli al termine della finale col Milan. E il calciomercato comincia ad infiammarsi: come riporta 'tuttocalciofemminile.com', infatti, tra le possibili operazioni c'è l'arrivo di Cecilia Prugna. Si tratta di una centrocampista, stella dell'Empoli ladies, che potrebbe essere l'alternativa a Bernauer o la sua sostituta se la svizzera dovesse partire. Tra le ipotesi c'è anche quella che vede la Roma offrire in cambio il prestito di Emma Severini, centrocampista classe 2003 scudettata con la primavera. Non solo, perché si starebbe lavorando anche a uno scambio di prestiti con la Juventus:Benedetta Glionna arriverebbe in giallorosso, con Agnese Bonfantini in bianconero. Sempre in bilico il futuro di Elisabetta Bavagnoli:"Tra pochi giorni ci siederemo a parlare con il club, ma sarebbe bello continuasse questo percorso", aveva detto il mister della Roma dopo la Coppa Italia vinta. Il tecnico giallorosso potrebbe cambiare veste passando al ruolo di direttore generale: il club capitolino avrebbe infatti già raggiunto da un mese l'accordo con Alessandro Spugna, talentuoso allenatore ex Empoli.