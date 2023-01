Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Hamari Traoré: c’è il Fulham

Gli inglesi hanno formulato un'offerta tra i tre e i quattro milioni di euro. Il Rennes potrebbe accettare per non perdere il calciatore a parametro zero

Il mercato della Roma potrebbe sbloccarsi in queste ore grazie alla cessione di Shomurodov. Pinto è a caccia di un terzino destro e sul taccuino del portoghese c'è Hamari Traoré. Secondo il sito Footmercato oltre al club giallorosso c'è anche l'interessamento del Fulham. Gli inglesi cercano un rinforzo in quella zona di campo e vogliono il Maliano. Hanno formulato un'offerta tra i tre e i quattro milioni di euro. Il Rennes potrebbe accettare per non perdere il calciatore a parametro zero a giugno. I cottagers avevano chiesto informazioni anche per Karsdorp.