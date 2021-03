Calafiori piange la scomparsa di Guerini: “Mancherai a tutti, amico mio” – FOTO

Ieri sera, in un incidente stradale, ha perso la vita Daniel Guerini, diciannovenne calciatore della Lazio Primavera. Anche la Roma si è stretta al dolore della famiglia del ragazzo, che ieri su Viale Palmiro Togliatti, altezza Viale dei Romanisti, non ce l’ha fatta. I due amici che viaggiavano insieme a lui nella Smart Forfour sono ricoverati in codice rosso. Riccardo Calafiori questa mattina ha appreso la notizia della morte del ragazzo, suo amico: “Non potevano darmi notizia peggiore, bravo ragazzo e sempre sorridente… Mancherai a tutti quanti amico mio!”