Lazio, è morto il 19enne Daniel Guerini: giocava nella Primavera

Lutto terribile in casa Lazio. È morto Daniel Guerini, giovane 19enne della Primavera biancoceleste: stasera intorno alle 20 è rimasto coinvolto in un incidente in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti. Nella Smart For Four c’erano anche altri due coetanei, gravemente feriti e trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi invece le condizioni del conducente dell’altra auto coinvolta, una Classe A: il conducente è rimasto sotto shock dopo l’impatto ed è stato trasportato all’ospedale più vicino.

Guerini era nato a Roma il 21 marzo del 2002. Cresciuto nel vivaio della Lazio, aveva vestito anche le maglie delle giovanili del Torino, della Fiorentina e della Spal prima di far ritorno in questa stagione con la Primavera del club capitolino. Il 19enne ha anche indossato le casacche della Nazionale italiana Under 15 e Under 16.