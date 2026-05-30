Il Paris Saint Germain è ancora una volta sul tetto d'Europa. Seconda Champions di fila per i parigini che battono l'Arsenal ai rigori dopo che il risultato si era bloccato sull'1-1 al termine dei 120 minuti di gioco. È un trionfo che porta con sé delle tinte giallorosse. Oltre Luis Enrique - che ha anche dedicato la vittoria al suo amico e interprete ai tempi della Roma - e Marquinhos, l'ex Roma più "recente" è Renato Marin. Il terzo portiere dei parigini ha giocato solo 3 volte in stagione ma è, di fatto, l'unico italiano vincitore della Champions in questa stagione. L'estremo difensore, nativo di Sao Paulo, vanta 12 presenze con la Nazionale U19 azzurra. Serata di amarezza, invece, per Riccardo Calafiori che dovrà digerire la sconfitta in una finale in cui non è sceso in campo.

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Renato Marin ha trascorso tutta la trafila delle giovanili nella Roma, ma non ha mai esordito in prima squadra. Dopo 68 gare tra U17, U18 e Primavera, il portiere italo-brasiliano classe 2006 ha lasciato la Capitale a parametro zero, trovando subito l'interesse del Paris Saint Germain. In questa edizione della Champions non è mai sceso in campo, vincendo la sua prima Champions da terzo portiere.