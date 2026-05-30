È una notte speciale per Luis Enrique che vince la Champions League con il suo Paris Saint Germain battendo l'Arsenal ai calci di rigore. Un successo che consente al tecnico spagnolo di entrare in una ristrettissima cerchia di colore che hanno alzato il trofeo al cielo per ben tre volte. Nell'euforia generale, però, non è mancato un ricordo, da parte dell'ex Roma, a chi ha rappresentato una parte importante del suo percorso, Claudio Bisceglia. "Io devo ringraziare il mio caro amico Claudio Bisceglia, il mio insegnante romanista", dice Luis ai microfoni di Sky Sport. Una dedica speciale che il tecnico dei parigini ha voluto fare al suo interprete e insegnante di lingue ai tempi della Roma nella stagione 2011-12. Si tratta, tra l'altro, della seconda dedica dopo quella del 2015, quando vinse la sua prima Champions al Barcellona contro la Juventus. Luis Enrique è uno degli allenatori più vincenti della storia, ma parte di lui è ancora legata alla sua esperienza nella Capitale.