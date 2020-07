Brescia-Roma, Dessena polemico con Zaniolo: “Hai una carriera davanti, fenomeno”

Momenti di tensione nel finale di Brescia-Roma. Dopo il terzo gol di Nicolò Zaniolo è partita una scaramuccia tra lo stesso giocatore giallorosso e Torregrossa, poi ricucita. Ma l’attaccante di Lopez non è stato l’unico a dire qualche parola di troppo al talento romanista. Uscendo dal campo le telecamera e i microfoni a bordocampo hanno colto Dessena dire a Zaniolo: “Hai una carriera davanti, fenomeno”. Una frase nata – ha raccontato lo stesso Nicolò – da una richiesta di annullamento del gol partita dai giocatori del Brescia, che ritenevano che l’inizio azione fosse causato da una palla in movimento battuta da Mirante. A fine partita Zaniolo ha anche scambiato la maglia con Tonali, di cui è un grande amico. Il giocatore della Roma è tornato al gol al Rigamonti 204 giorni dopo l’ultima rete a Firenze del 20 dicembre 2019. Un bel segnale in vista del finale di stagione.