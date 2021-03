Bosnia, il ct Petev convoca Dzeko per i prossimi tre impegni

Dopo Roma-Napoli tornano le nazionali e i giocatori giallorossi impegnati in giro per il mondo. Oggi sono arrivate le convocazioni del ct dell’Italia Roberto Mancini che ha chiamato 5 giocatori giallorossi. Gli azzurri non saranno ovviamente i soli a rappresentare il proprio paese nelle qualificazioni ai Mondiali 2022: anche Edin Dzeko è stato convocato dal ct della Bosnia Ivaylo Petev. Il centravanti della Roma, che con buona probabilità partirà dal 1′ contro il Napoli, sarà impegnato nei match con la Finlandia del 24 marzo e la Francia del 31. Nel mezzo, il 27, l’amichevole contro il Costa Rica.

“Ci sono 25 giocatori in lista, li ho seguiti e penso che siano attualmente i migliori che abbiamo a nostra disposizione. Spero che tutti stiano bene, che non ci siano infortuni e, attraverso le conversazioni che ho avuto, ho capito che i giocatori sono motivati ​​e che non vedono l’ora di giocare insieme. Vogliamo iniziare bene le qualificazioni, sono tre le partite in pochi giorni, ma questa prima con la Finlandia è la più importante per noi. Non avremo molto tempo per allenarci, quindi ci dedicheremo alla preparazione tattica e mentale, e continuo a dire che insisterò sull’unione”, ha detto il ct della Bosnia.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Ibrahim Šehić (Konyaspor), Nikola Vasilj (Zorya Lugansk), Kenan Pirić (NK Maribor).

Difensori: Branimir Cipetić (NK Lokomotiva), Darko Todorović (HNK Hajduk Split), Sead Kolašinac (FC Schalke 04), Eldar Ćivić (Ferencvárosi TC), Anel Ahmedhodžić (Malmö FF), Denis Hadžikadunič (FK Rostov), ​​Sini Hadžikadunič (FK Rostov) (FK Vojvodina), Marko Mihojević (Göztepe).

Centrocampisti: Amir Hadžiahmetović (Konyaspor), Stjepan Lončar (HNK Rijeka), Miralem Pjanić (FC Barcelona), Amer Gojak (Torino FC), Gojko Cimirot (Standard Liegi), Rade Krunić (AC Milan), Amar Rahmanović (Konyaspor), Miroslav Stevanovic (Servette FC), Haris Duljevic (Nimes Olympique).

Attaccanti: Edin Džeko (AS Roma), Edin Višća (Istanbul Basaksehir FK), Luka Menalo (HNK Rijeka), Ermedin Demirović (SC Freiburg), Smail Prevljak (KAS Eupen).