Bosnia-Costa Rica, Dzeko va in tribuna: c’è Pjanic accanto a lui

Edin Dzeko si gode dagli spalti l’amichevole della sua nazionale. Allo stadio Bilino Polje di Zenica, la Bosnia scende in campo per un’amichevole contro il Costa Rica, affrontato questa sera per la prima volta nella storia. Il capitano della nazionale balcanica, come nelle previsioni, è stato risparmiato dal ct Petev che stasera non è in panchina perché positivo al Covid a differenza di tutti gli altri membri del gruppo squadra. Dzeko non è neanche tra i giocatori a disposizione del vice Musa ed è stato invece immortalato in tribuna.

Accanto a lui c’è anche Miralem Pjanic, altro big risparmiato dopo il match di qualificazione al Mondiale pareggiato con la Finlandia, in vista della supersfida di mercoledì contro la Francia. Ieri ha saltato la rifinitura, preludio all’indisponibilità di questa sera. L’attaccante della Roma ha destato qualche preoccupazione a Fonseca, ma la risonanza effettuata a Helsinki non ha evidenziato problemi e ha dato il via libera al giocatore per scendere in campo. Stasera, nella partita delle 18 a Zenica, è in tribuna accanto al suo ex compagno alla Roma (hanno giocato insieme nel 2015/16) e insieme ai vertici del calcio bosniaco.