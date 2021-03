Bosnia, Dzeko salta la rifinitura. Col Costarica non partirà titolare

Edin Dzeko verrà risparmiato oggi dal ct Petev nell’amichevole che la Bosnia giocherà alle 18 con il Costarica. Il centravanti ieri ha lavorato solo in palestra nella seduta di rifinitura. Contro la Finlandia invece 90′ in campo e un assist per il 2-2 finale. Le sue condizioni continuano ad essere monitorate dallo staff medico della nazionale, ma la risonanza effettuata a Helsinki il primo giorno di ritiro aveva dato esito negativo. Tanto che era partito titolare nella prima partita di qualificazione ai Mondiali 2022. Oggi il possibile turno di riposo in vista del match delicato contro la Francia del 31 marzo.