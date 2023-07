Boreale, Casavecchia: “Giocare contro la Roma è un sogno. Sensazioni indescrivibili”

Leonardo Casavecchia, vicecapitano della Boreale, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. La Roma affronterà il club d'eccellenza sabato alle ore 10.30 a Trigoria per la prima amichevole stagionale. Queste le parole del calciatore dell'ex squadra di Edoardo Bove: "È difficile descrivere le sensazioni che si provano se pensiamo a questa amichevole, che per noi è veramente di lusso. Penso che per qualsiasi giocatore, che milita nelle nostre categorie, sia un po’ il sogno nel cassetto arrivare a giocare una partita del genere, a prescindere dall’importanza. Ci siamo rivisti tutti al campo un po’ prima dell’inizio della preparazione proprio per arrivare al minimo di condizione a questa partita, anche perché credo ci sarà da correre”.